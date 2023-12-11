Бышовец назвал проблему «Зенита» в первой части чемпионата

Известный тренервысказался о результатахв первом круге чемпионата России сезона-2023/2024.

«В подготовительном периоде "Зенита" возникли определённые проблемы. Была поставлена максимальная задача — победа в Кубке и чемпионате. Инерция головокружения от успехов сыграла определённую роль в недооценке соперников "Зенитом".

Многие ищут причины поражений "Зенита" в тактике. Об этом тоже можно говорить, но главное — это мобильность. Команды, обыгравшие "Зенит", не уступили в мобильности, создали ограничения в пространстве и во времени в позиционных атаках "Зенита". Это определяло результат и является главным фактором побед того же Динамо», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.