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    Бышовец назвал проблему «Зенита» в первой части чемпионата

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    Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о результатах «Зенита» в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «В подготовительном периоде "Зенита" возникли определённые проблемы. Была поставлена максимальная задача — победа в Кубке и чемпионате. Инерция головокружения от успехов сыграла определённую роль в недооценке соперников "Зенитом".

    Многие ищут причины поражений "Зенита" в тактике. Об этом тоже можно говорить, но главное — это мобильность. Команды, обыгравшие "Зенит", не уступили в мобильности, создали ограничения в пространстве и во времени в позиционных атаках "Зенита". Это определяло результат и является главным фактором побед того же Динамо», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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