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    Аленичев: «Спартаку» не надо делать серьезные перестановки в зимнюю паузу

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника красно-белых.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Это же "Спартак", когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке.

    Я считаю, что "Спартаку" не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, всё проанализировать и готовиться дальше.

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    • Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, "Спартак" играет нестабильно.

    Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — приводит слова Аленичева ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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