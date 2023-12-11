Аленичев: «Спартаку» не надо делать серьезные перестановки в зимнюю паузу

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«Это же "Спартак", когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке.
Я считаю, что "Спартаку" не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, всё проанализировать и готовиться дальше.
Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, "Спартак" играет нестабильно.
Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — приводит слова Аленичева ТАСС.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.