Аленичев: «Спартаку» не надо делать серьезные перестановки в зимнюю паузу

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о возможном увольнениис поста наставника красно-белых.

«Это же "Спартак", когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке.

Я считаю, что "Спартаку" не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, всё проанализировать и готовиться дальше.

Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, "Спартак" играет нестабильно.

Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.