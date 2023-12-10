Лапорта назвал самую конкурентоспособную лигу в мире

Президент «Барселоны»заявил, что считает испанскую Примеру самой конкурентоспособной лигой в мире.

«Чемпионат Испании — самый конкурентоспособный в Европе. Даже более конкурентоспособный, чем АПЛ. У нас есть такие команды, как "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад". Кажется, все уже проигрывали в этом сезоне. Это наивысшее проявление прекрасной кампании.

"Жирона" занимает первую строчку и играет в очень красивый и конкурентоспособный футбол. Поверьте мне, Ла Лига, в которую входят такие команды, как "Атлетик" Бильбао, "Валенсия" и "Вильярреал", — очень сильный чемпионат.

Ла Лига — один из самых конкурентоспособных чемпионатов в Европе. Вероятно, большинство испанских команд могут сыграть с любой командой из других чемпионатов. Даже те команды, которые не находятся в на вершине турнирной таблицы, играют в отличный футбол.

Например, "Севилья", которая проводит не лучший сезон, всё равно является хорошей командой, которая играет в отличный футбол. "Бетис" — также. Все эти команды гарантированно могут конкурировать с другими европейскими клубами, поэтому испанская Ла Лига — самый конкурентоспособный чемпионат в Европе и мире», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.