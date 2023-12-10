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    Коламбус Крю — Лос-Анджелес смотреть онлайн

    10.12.2023 в 00:00 начнется матч в плей-офф футбольной лиги МЛС Коламбус Крю — Лос-Анджелес

    Футбол MLS
    В 00:00 10.12.2023 Коламбус Крю и Лос-Анджелес начнут матч в плей-офф футбольной лиги МЛС.

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    Коламбус Крю — Лос-Анджелес

    Последний матч между собой: Коламбус Крю — Лос-Анджелес 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес»).

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