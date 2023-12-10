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    Кассьерра стал лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ 2023/2024

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    Колумбийский форвард петербурского «Зенита» Маттео Кассьерра закончил осеннюю часть сезона РПЛ 2023/2024 лучшим бомбардиром.

    Маттео Кассьерра
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    Маттео Кассьерра

    После 16 матчей у нападающего 14 голов. На шесть забитых мячей от него отстала сразу группа футболистов, куда входят Константин Тюкавин, Джон Кордоба, Бенхамин Гарре, Фёдор Чалов и Эдуард Сперцян.

    Маттео Кассьерра перешел в петербургский «Зенит» из «Сочи» за € 4,5 млн летом 2022 года. За 22 матча в этом сезоне во всех турнирах он забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

    «Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте с 36 очками. Впереди «Краснодар», у которого 38 очков.

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