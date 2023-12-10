Кассьерра стал лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ 2023/2024

Колумбийский форвард петербурского «Зенита»закончил осеннюю часть сезона РПЛ 2023/2024 лучшим бомбардиром.

После 16 матчей у нападающего 14 голов. На шесть забитых мячей от него отстала сразу группа футболистов, куда входят Константин Тюкавин, Джон Кордоба, Бенхамин Гарре, Фёдор Чалов и Эдуард Сперцян.

Маттео Кассьерра перешел в петербургский «Зенит» из «Сочи» за € 4,5 млн летом 2022 года. За 22 матча в этом сезоне во всех турнирах он забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте с 36 очками. Впереди «Краснодар», у которого 38 очков.