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    Гваардиола: Стабильность «Арсенала» на протяжении двух лет просто потрясающая

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах «Арсенала» и «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Стабильность "Арсенала" на протяжении двух лет просто потрясающая.

    "Ливерпуль" вернулся, я знал, что так и будет с самого первого дня, это было понятно по многим причинам, характер всё ещё с ними, у Юргена (Клоппа) всегда так и происходит», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    • После 16-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (36 баллов), а «Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке (30).

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