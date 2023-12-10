Гваардиола: Стабильность «Арсенала» на протяжении двух лет просто потрясающая

Главный тренервысказался о результатахв нынешнем сезоне АПЛ.

«Стабильность "Арсенала" на протяжении двух лет просто потрясающая.

"Ливерпуль" вернулся, я знал, что так и будет с самого первого дня, это было понятно по многим причинам, характер всё ещё с ними, у Юргена (Клоппа) всегда так и происходит», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

После 16-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (36 баллов), а «Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке (30).