Федотов: Как можно быть довольным результатом, когда мы только на 8-м месте в РПЛ

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал окончание осенней части сезона в РПЛ.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

В 18-м туре РПЛ армейцы пропустили решающий гол от «Краснодара» (0:1) на 90-й минуте от Никиты Кривцова. ЦСКА закончил первую часть сезона лишь на 8-м месте с 28 очками.