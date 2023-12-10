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    Федотов: Как можно быть довольным результатом, когда мы только на 8-м месте в РПЛ

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал окончание осенней части сезона в РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

    В 18-м туре РПЛ армейцы пропустили решающий гол от «Краснодара» (0:1) на 90-й минуте от Никиты Кривцова. ЦСКА закончил первую часть сезона лишь на 8-м месте с 28 очками.

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