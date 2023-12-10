Чернышов об игре «Спартака»: Команду бросает из стороны в сторону

Бывший спортивный директорвысказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

«Сложно сказать, будет ли ошибкой руководства, если Абаскаль останется в "Спартаке". Но очевидно, что у команды нет стабильности — команду бросает из стороны в сторону.

Многие отмечают, что постоянно происходит ротация состава не из-за травмированных игроков, а потому что тренер так видит ситуацию. Даже после удачного матча тренерский штаб "Спартака" может изменить состав, но это не идёт на пользу, о чём и говорят результаты команды.

А то, что генеральный директор "Спартака" чётко не обозначил позицию по будущему Абаскалю, значит, что в руководстве клуба есть сомнения и моменты неудовлетворённости от осенней части чемпионата. Наверное, разговоры о смене тренера ходят, но нет единого мнения в руководстве. Кто-то склоняется к смене, а кто-то — к продолжению работы с Абаскалем.

В ближайшее время руководители должны озвучить ситуацию, потому что нужно планировать сборы команды и какие-то изменения в составе. Вопросы должны скоро появиться», — сказал Чернышов Чемпионату.

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.