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    Чернышов об игре «Спартака»: Команду бросает из стороны в сторону

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Андрей Чернышев высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

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    «Сложно сказать, будет ли ошибкой руководства, если Абаскаль останется в "Спартаке". Но очевидно, что у команды нет стабильности — команду бросает из стороны в сторону.

    Многие отмечают, что постоянно происходит ротация состава не из-за травмированных игроков, а потому что тренер так видит ситуацию. Даже после удачного матча тренерский штаб "Спартака" может изменить состав, но это не идёт на пользу, о чём и говорят результаты команды.

    А то, что генеральный директор "Спартака" чётко не обозначил позицию по будущему Абаскалю, значит, что в руководстве клуба есть сомнения и моменты неудовлетворённости от осенней части чемпионата. Наверное, разговоры о смене тренера ходят, но нет единого мнения в руководстве. Кто-то склоняется к смене, а кто-то — к продолжению работы с Абаскалем.

    В ближайшее время руководители должны озвучить ситуацию, потому что нужно планировать сборы команды и какие-то изменения в составе. Вопросы должны скоро появиться», — сказал Чернышов Чемпионату.

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