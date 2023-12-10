Чернов: «Спартаку» по силам бороться за чемпионство

Защитник «Спартака»отреагировал на положение клуба в таблице РПЛ.

Сейчас «Спартак» идет на 5-й строчке. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков в 18 турах.

«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, всё могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум.

Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Чернова ТАСС.

Ранее москвичи разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0. Голы забили Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра.