Чепчугов о Шунине: Он — ключевая фигура в системе «Динамо»

Экс-вратарьподелился мнением о сравнении голкиперас легендарным вратарем

«В жизни Антона Шунина случилось большое достижение и личный успех в истории клуба. Он — ключевая фигура в системе "Динамо", но сравнение с Яшиным не подлежит обсуждению.

Лев Иванович — мировая фигура, благая весть и награда всему миру, надо знать и помнить вратаря всех времён и народов! Удачи Антону!», — сказал Чепчугов Чемпионату.

Напомним, что Шунин обогнал Льва Яшина по количеству матче за «Динамо». Антон провел 359-ю встречу, которая состоялась 10-го декабря. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1). Яшин провел 358 поединков.

В нынешнем сезоне Шунин принял участие в 11-и матчах за «Динамо» и пропустил 16 голов.