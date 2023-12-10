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    Чепчугов о Шунине: Он — ключевая фигура в системе «Динамо»

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    Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о сравнении голкипера «Динамо» Антона Шунина с легендарным вратарем Львом Яшиным.

    Сергей Чепчугов
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    Сергей Чепчугов

    «В жизни Антона Шунина случилось большое достижение и личный успех в истории клуба. Он — ключевая фигура в системе "Динамо", но сравнение с Яшиным не подлежит обсуждению.

    Лев Иванович — мировая фигура, благая весть и награда всему миру, надо знать и помнить вратаря всех времён и народов! Удачи Антону!», — сказал Чепчугов Чемпионату.

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    • Напомним, что Шунин обогнал Льва Яшина по количеству матче за «Динамо». Антон провел 359-ю встречу, которая состоялась 10-го декабря. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1). Яшин провел 358 поединков.

    В нынешнем сезоне Шунин принял участие в 11-и матчах за «Динамо» и пропустил 16 голов.

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