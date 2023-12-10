Артета: Доволен игрой своей команды против «Астон Виллы»

Главный тренер «Арсенала»дал послематчевый комментарий после поражения от «Астон Виллы» со счетом 0:1 в игре 16-го тура АПЛ.

«Что меня расстроило? Результат. Я очень горжусь тем, как "Арсенал" играл на этом стадионе против этой команды. Мы заслужили победу, но нужно лучше действовать в штрафной площади, и некоторые вещи должны складываться в твою пользу.

То, что мы не забили, — лишь один из аспектов. Мы немного потеряли контроль, особенно во втором тайме, теряли мяч, мы слишком быстро переходили в атаку, потому что есть соблазн отправлять мяч за линию защиты, играющей высоко. Мы могли сыграть немного лучше в этом аспекте», — приводит слова Артеты BBC.

После этого поражения «канониры» опустились на вторую строчку в таблице АПЛ с 36 очками. «Астон Вилла» идет вслед за ними, у них на очко меньше.