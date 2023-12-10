ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 15:29
    • «Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 15:02
    • Норвегия уверенно выиграла мужскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене
  • 09:23
    • «Тампа» выиграла у «Сиэтла», Кучеров набрал три очка
  • 09:07
    • «Лейкерс» выиграли у «Индианы» в финале Внутрисезонного турнира НБА
  • 08:07
    • «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Овечкин не отметился результативными действиями
    Все новости спорта

    Аршавин допускает, что вскоре захотят сделать матч звезд РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что в РПЛ будет проблематично проводить Матчи звезд, как в КХЛ.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «В футболе все немного иначе. Я думаю, такие идеи были. В футболе немного другой календарь, и во всех этих промежутках либо матчи сборной, либо подготовка к международным турнирам. В конкретной ситуации, которая у нас сложилась, я допускаю, что захотят сделать. Да и возможности для этого будут. РФС сейчас наоборот, мне кажется, матчи легенд делает, сейчас будет Кубок России. Матчи обставляются здорово. Последний матч, когда сборная играла с Кубой, я думаю, был для многих большим праздником. Люди, которые посетили матч в Волгограде, долго будут вспоминать. Я думаю, в этом плане обертка у футбола продвинулась и не уступает даже тому, что мы видим здесь», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

    С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Альмерия» забить друг другу?
  • «Атлетико» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Лутон» намерен пощипать главного фаворита АПЛ
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры