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    Семак: Четверку-то уж точно можно поставить «Зениту», учитывая все моменты, связанные со сложностями

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды в первой части сезона.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Четверку-то уж точно, учитывая все моменты, связанные со сложностями, которые мы прошли: и травмы, и поздний приезд тех игроков, которые были. Определенно, залатание тех дыр, которые появились с уходом наших ведущих игроков. По ходу сезона мы уже перестраивали одну схему, другую, вроде бы нащупали, но травму получил Караваев. Марио начал набирать, и он травму получил. Проблем было достаточно много: тот же Матео вылетел, Ваня [Сергеев] заболел и вылетел. Огромное количество сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться, но в принципе, нормально. Если бы летом сказали, что будет такая ситуация, я бы, конечно, был двумя руками за. Думал, что будет еще хуже в плане турнирной таблицы, планируя и подготовку, и глядя на состояние наше. Но думаю, что на хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и боремся за чемпионство. Это то, что от нас требуется.

    Сейчас нам нужно подготовиться, у нас будет время на сборах для того, чтобы все игроки, которые пропустили, чтобы всех привести в определенный хороший, рабочий и игровой тонус. Они всегда стараются, естественно, на протяжении года, двух, трех это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать. Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду и усиливаться. То же самое, есть проблемы, поражения. Та же "Бавария" сегодня пять пропустила. У всех абсолютно клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то не своевременно ротация была произведена. Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше как сложится, мы же не можем предположить», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Пока «Зенит» возглавил таблицу с 36 очками.

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