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    Семак: На сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Палмейраса» Артура.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «По этому вопросу ничего не могу сказать. Для меня это новость, что бразильские СМИ пишут такую информацию. Я думаю, что на сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах, которые есть на карандаше или вообще есть у Зенита», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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