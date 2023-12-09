Семак: На сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах «Зенита»

Главный тренерпрокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника

«По этому вопросу ничего не могу сказать. Для меня это новость, что бразильские СМИ пишут такую информацию. Я думаю, что на сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах, которые есть на карандаше или вообще есть у Зенита», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.