Медведев: «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать?

Председатель правления «Зенита»прокомментировал информацию о том, что экс-директор санкт-петербургского клуба Хавьер Рибалта в ближайшее время может получить должность в «Спартаке».

Рибалта был в структуре «Зенита» с 2018 по 2021 год. Кроме того, он работал в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед», «Парме» и «Марселе».

«Он же сказал, что он в отпуск приехал, потому что любит снег?

Рибалта же не от нас в "Спартак" может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет. О чем говорить? В "Зените" мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.

Может быть, "Спартак" уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать?», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».