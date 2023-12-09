Полузащитник «Динамо» Макаров объяснил, почему команда идет в тройке

Денис Макаров Фото: globallookpress.com
«В начале сезона мы не добрали много очков по собственной вине. Мы вели со счётом 3:1 или 2:0, а в итоге играли вничью. Каждый день мы тренируемся, набираемся опыта, становимся сильнее физически. Каждый в команде понимает, что у нас есть возможность войти в тройку.
Первое, второе или третье место нам под силу занять. В первое время было тяжело в связи с новыми требованиями, которые предъявлял новый тренер. Всегда нужно время, чтобы привыкнуть», — цитирует Макарова «Советский спорт».
Марцел Личка возглавил «Динамо» летом этого года. Сейчас «Динамо» идет на третьем месте в чемпионате России с 31 очком.