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    Стала известна дата, когда «Локомотив» отправится на первый сбор

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    Московский «Локомотив» объявил расписание отпуска футболистов и время начала первого тренировочного сбора в 2024 году.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Игроки "Локомотива" ушли в отпуск, который продлится до 11 января. 12 января мы соберёмся в Москве и пройдём медобследование. 13 января отправимся на сборы в ОАЭ, где будем готовиться к продолжению сезона. О планах на сборы, товарищеских матчах и соперниках расскажем дополнительно», — написала пресс-служба клуба.

    После первой части чемпионата «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ с 31 очками после 18-ти туров. В заключительной игре перед зимней паузой он обыграл «Урал» со счетом 2:0.

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