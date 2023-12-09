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    Голкипер «Локомотива» Худяков высказался об отсутствии игровой практики

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    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал отсутствие игровой практики в первой команде.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    «Про разговоры вокруг возможной аренды не могу ничего сказать, потому что сам ничего не знаю, мне остаётся работать и ждать шанса. Я делаю всё, что от меня требуется, профессионально отношусь к делу, сам загадывать на будущее не могу.

    Что касается моего морального состояния, то оно отличное. Это наша вратарская жизнь, близкие люди меня подготовили к тому, что всё может быть, всё может произойти, ты в любой момент можешь оказаться на скамейке запасных, поэтому всё отлично», — приводит слова Худякова «РИА Новости».

    Худяков является воспитанником железнодорожников. В нынешнем сезоне 19-летний голкипер ни разу не появился на поле в составе «Локомотива». Его соглашение истекает в июне 2024 года.

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