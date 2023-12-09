Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не выиграет АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля»считает, что лондонскийне выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти туров.

«Есть две вещи — ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте, которые заставляют меня думать, что "Арсенал" не выиграет АПЛ.

Я не могу вспомнить ни одну команду за все время, которая завоевала бы чемпионский титул без основного вратаря.

Я просто смотрю на ситуацию с голкиперами в "Арсенале" и мне кажется, что это неправильно», — приводит слова Каррагера GOAL.

Календарь и таблица АПЛ

В ближайшем матче «Арсенал» 9 декабря встретится на выезде с «Астон Виллой». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.