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    Лидер АПЛ «Арсенал» уступил в гостях «Астон Вилле»

    «Астон Вилла» — «Арсенал»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Арсенал» со счетом 1:0.

    Джон Макгинн
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    Джон Макгинн

    Автором единственного гола на пятой минуте стал шотландский полузащитник бирмингемцев Джон Макгинн. Голевую передачу ему отдал Леон Бэйли.

    «Арсенал» мог сравнять счет в конце встречи, но гол Эдди Нкетиа был не засчитан из-за игры рукой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Джон МакГинн (7') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса (Мэтти Кэш, 66'), Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь (Алекс Морено, 78'), Бубакар Камара (Леандер Дендонкер, 67'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Юри Тилеманс (Джейкоб Рэмси, 56'), Леон Бэйли (Мусса Диаби, 46'), Олли Уоткинс Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Александр Зинченко (Рейсс Нелсон, 90'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 70'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 81') Предупреждения: Александр Зинченко (28'), Лука Динь (53'), Дуглас Луис (63'), Джон МакГинн (73'), Деклан Райс (77'), Диего Карлос (88')

    «Арсенал» идет вторым с 36 очками. «Астон Вилла» (35) идет строчкой ниже в таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    Таким образом, команда Унаи Эмери смогла обыграть двух главных фаворитов АПЛ в течение недели. Туром ранее был обыгран «Манчестер Сити» с таким же счетом 1:0.

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