В 16:30 09.12.2023 Ахмат и Ростов начнут матч в российской футбольной Премьер-лиге.

Ахмат — Ростов

Последний матч между собой: Ростов — Ахмат 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица РПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ахмат»).

Трансляция

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