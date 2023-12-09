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    Малышев: Вероятность, что Абаскаль покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, есть ли у московского клуба решение относительно будущего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Результатом матча и игрой сегодня довольны. Местом в таблице пока недовольны. Будем работать дальше. Сейчас задача — отдохнуть, набраться сил и с новыми силами вперёд

    Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера. Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим», — цитирует Малышева «Чемпионат».

    «Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.

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