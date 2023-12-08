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    Зиньковский рассказал о своих функциях на поле

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что доказал свою полезность на поле в матчах за «красно-белых».

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    «В новой схеме Абаскаля я играю слева? Да, там мне привычнее и комфортнее. Партнеры тоже, думаю, поняли, что слева от меня больше пользы, подстроились под мою игру.

    У нас есть Квинси, который тоже любит смещаться налево. Так что адресат у меня чаще всего именно он. Когда он приходит на мою позицию, то я убегаю в центр. То есть мы не дублируем друг друга, а меняемся, дополняем.

    Сложно ли было конкурировать на одной позиции с Квинси? Я не думал об этих сравнениях. Главное, со временем я доказал, что могу быть полезен, что достоин места в стартовом составе. В том числе вместе с Квинси», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за «Спартак» в РПЛ и забил 2 гола.

    В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Крыльями Советов» 9-го декабря в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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