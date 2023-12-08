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    Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

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    Стали известны все футболисты, который будут играть за сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Фонбет Кубка России, сообщает официальный сайт турнира.

    Никита Кривцов
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    Никита Кривцов

    Состав команды Пути РПЛ:

    Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).

    Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).

    Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).

    Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

  • Был объявлен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России
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    • Матч между сборной Пути РПЛ и сборной Пути регионов начнется 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 (мск).

    Он пройдет в формате 5х5. Кроме футбольного матча зрителей также ждут испытания игроков на силу, скорость и ловкость.

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