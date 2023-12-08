Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Стали известны все футболисты, который будут играть за сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Фонбет Кубка России, сообщает официальный сайт турнира.

Состав команды Пути РПЛ:

Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).

Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Матч между сборной Пути РПЛ и сборной Пути регионов начнется 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 (мск).

Он пройдет в формате 5х5. Кроме футбольного матча зрителей также ждут испытания игроков на силу, скорость и ловкость.