Объявлен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Никита Кривцов Фото: globallookpress.com
Состав команды Пути РПЛ:
Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).
Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).
Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).
Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).
Матч между сборной Пути РПЛ и сборной Пути регионов начнется 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 (мск).
Он пройдет в формате 5х5. Кроме футбольного матча зрителей также ждут испытания игроков на силу, скорость и ловкость.