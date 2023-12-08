Радимов: В следующем году Абаскаля уже не будет в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита»считает, чтоможет покинуть пост главного тренерапосле предстоящего матча св 18 туре РПЛ.

«"Спартак" сейчас ниже "Крыльев". На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к "Спартаку".

Дал бы больше процентов на то, что "Крылья" не проиграют. Не знаю, как "Спартаку" придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но если ты раскроешься, "Крылья" тебя уничтожат, как это было в первом круге.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Крылья Советов"

Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация.

Думаю, что будет новый тренер (у "Спартака" — прим.), к гадалке не ходи», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройде 9 декабря, начало — в 14:00 мск.