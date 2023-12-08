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    Радимов: В следующем году Абаскаля уже не будет в «Спартаке»

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» после предстоящего матча с «Крыльями Советов» в 18 туре РПЛ.

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    «"Спартак" сейчас ниже "Крыльев". На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к "Спартаку".

    Дал бы больше процентов на то, что "Крылья" не проиграют. Не знаю, как "Спартаку" придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но если ты раскроешься, "Крылья" тебя уничтожат, как это было в первом круге.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Крылья Советов"

    Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация.

    Думаю, что будет новый тренер (у "Спартака" — прим.), к гадалке не ходи», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройде 9 декабря, начало — в 14:00 мск.

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