Мележиков раскритиковал возможное появление Рибалты в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака»прокомментировал информацию о том, что экс-директор «Зенита»в ближайшее время может получить должность в структуре красно-белых.

«Буду рад, если у "Спартака" когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока.

К сожалению, выбор специалистов этой категории в "Спартаке" фактически никогда не был компетенцией генерального директора.

Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии.

У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко.

Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им мы почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и "Спартак" не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай Бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.

В остальном, он будет иметь "особое" мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

Рибалта был в структуре «Зенита» с 2018 по 2021 год. Кроме того, ранее он работал в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед», «Парме» и «Марселе».