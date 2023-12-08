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    Мележиков раскритиковал возможное появление Рибалты в «Спартаке»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что экс-директор «Зенита» Хавьер Рибалта в ближайшее время может получить должность в структуре красно-белых.

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    «Буду рад, если у "Спартака" когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока.

    К сожалению, выбор специалистов этой категории в "Спартаке" фактически никогда не был компетенцией генерального директора.

    Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии.

    У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко.

    Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им мы почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и "Спартак" не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай Бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.

  • Источник: Абаскаль хочет взять под свой контроль трансферы «Спартака»
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    • В остальном, он будет иметь "особое" мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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    На данный момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

    Рибалта был в структуре «Зенита» с 2018 по 2021 год. Кроме того, ранее он работал в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед», «Парме» и «Марселе».

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