ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии
    Все новости спорта

    Магуайр о признании лучшим игроком месяца в АПЛ: Я ценю это

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал новость о том, что его признали лучшим футболистом ноября в английской Премьер-лиге.

    Гарри Магуайр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Магуайр

    «Я бы не добился этого без своих одноклубников, персонала и болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это», — написал Магуайр на своей странице в соцсетях.

    Напомним, что за ноябрь Магуайр провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, отыграв каждую встречу все 90 минут. За тот период «красные дьяволы» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

  • Травмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • Рассматриваем ключевые причины неудачного выступления манкунианцев в этом сезоне
  • 06/12/2023

    • После 15-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» обыграет «Урал» с разницей минимум в два мяча?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?
  • «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры