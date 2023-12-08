Магуайр о признании лучшим игроком месяца в АПЛ: Я ценю это

Защитникпрокомментировал новость о том, что его признали лучшим футболистом ноября в английской Премьер-лиге.

«Я бы не добился этого без своих одноклубников, персонала и болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это», — написал Магуайр на своей странице в соцсетях.

Напомним, что за ноябрь Магуайр провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, отыграв каждую встречу все 90 минут. За тот период «красные дьяволы» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

После 15-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе.