ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор5 главных любимчиков Даны Уайта
  • 15:36
    • Тен Хага признали лучшим тренером ноября в АПЛ
    Все новости спорта

    Клопп о ван Дейке: Вирджил — лучший защитник в мире, он очень важен для нас

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру защитника команды Вирджила ван Дейка.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Вирджил — лучший защитник в мире. Бывали ли у него менее удачные периоды? Да. Но если вы мне покажете хотя бы одного игрока, у которого их не было, я буду рад с ним познакомиться.

    Никто и никогда не был идеальным постоянно. Но Вирджил в такой форме — очень, очень важный игрок для нас», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • «Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы?
  • «Горожане» набрали всего три очка в последних четырёх матчах чемпионата Англии
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне ван Дейк провел 13 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи, заработав при этом одну желтую и одну красную карточку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» обыграет «Урал» с разницей минимум в два мяча?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?
  • «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры