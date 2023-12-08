Клопп о ван Дейке: Вирджил — лучший защитник в мире, он очень важен для нас

Главный тренервысоко оценил игру защитника команды

«Вирджил — лучший защитник в мире. Бывали ли у него менее удачные периоды? Да. Но если вы мне покажете хотя бы одного игрока, у которого их не было, я буду рад с ним познакомиться.

Никто и никогда не был идеальным постоянно. Но Вирджил в такой форме — очень, очень важный игрок для нас», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 13 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи, заработав при этом одну желтую и одну красную карточку.