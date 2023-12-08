Клопп считает, что Матип заслуживает новый контракт с «Ливерпулем»

Главный тренервысказался о возможном продлении контракта с защитником команды Жоэлем Матипом, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Я почти уверен, что клуб покажет свой уровень. Мы с Жоэлем должны принять решение, как будет развиваться ситуация (в связи с его травмой).

Заслуживает ли он контракт? Да, я бы так сказал, но это не мое решение», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, что Матип получил серьезную травму колена в недавнем матче чемпионата Англии против «Фулхэма» (4:3). Игрок пропустит 2-ю половину сезона.

В нынешнем сезоне защитник успел провести 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.