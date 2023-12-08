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    В «Динамо» высказались против возврата к системе «весна-осень»

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему российскому футболу не надо переходить на систему «весна-осень».

    Федор Смолов — нападающий «Динамо»
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    Федор Смолов — нападающий «Динамо»

    «Система "осень-весна" ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях.

    С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система "осень-весна" является оптимальной.

    Но можно стараться работать по календарю — вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге.

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