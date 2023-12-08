В «Динамо» высказались против возврата к системе «весна-осень»

Член совета директоров «Динамо»объяснил, почему российскому футболу не надо переходить на систему «весна-осень».

«Система "осень-весна" ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях.

С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система "осень-весна" является оптимальной.

Но можно стараться работать по календарю — вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге.

Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», — приводит слова Гафина Sport24.