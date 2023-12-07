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    Ван Дейк: Мне жаль Матипа

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал травму партнера по команде Жоэля Матипа, который повредил крестообразные связки колена.

    Жоэль Матип
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    Жоэль Матип

    «Это тяжело для всех. Мне очень жаль его и его семью. Это больно для всех нас. Я уже связался с ним. Жоэль — фантастический игрок, и он столько лет выступает за этот клуб. Я знаю, через что ему придётся пройти в ближайшие недели и месяцы.

    Это тяжело. Но мы рядом с ним. Всякий раз, когда мы ему понадобимся, мы будем рядом. Прежде всего давайте надеяться, что операция пройдёт хорошо, после чего он сможет приступить к восстановлению», — приводит слова ван Дейка Mirror.

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    В текущем сезоне Матип провел 14 встреч во всех турнирах. Его соглашение с «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.

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