Ван Дейк: Мне жаль Матипа

Капитан «Ливерпуля»прокомментировал травму партнера по команде, который повредил крестообразные связки колена.

«Это тяжело для всех. Мне очень жаль его и его семью. Это больно для всех нас. Я уже связался с ним. Жоэль — фантастический игрок, и он столько лет выступает за этот клуб. Я знаю, через что ему придётся пройти в ближайшие недели и месяцы.

Это тяжело. Но мы рядом с ним. Всякий раз, когда мы ему понадобимся, мы будем рядом. Прежде всего давайте надеяться, что операция пройдёт хорошо, после чего он сможет приступить к восстановлению», — приводит слова ван Дейка Mirror.

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В текущем сезоне Матип провел 14 встреч во всех турнирах. Его соглашение с «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.