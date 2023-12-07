Тен Хаг: «МЮ» идет в правильном направлении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над(2:1) в 15-м туре АПЛ.

«У меня всегда могут быть жалобы, но я доволен результатом и игрой. Мы это заслужили. Мы хотели донести это послание до зрителей. В первые 30 минут мы прекрасно справились с задачей на поле.

В эпизоде с пропущенным голом мы выключились. Не было необходимости пропускать этот гол.

Мы идем в правильном направлении, но нам еще нужно сделать несколько шагов. Это будет хороший проект с хорошей командой.

Не обращаю внимания на шумиху вокруг команды. Они привыкли к этому. В "Аяксе" было то же самое, но там меньше страна, меньше людей», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.