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    Тен Хаг: «МЮ» идет в правильном направлении

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «У меня всегда могут быть жалобы, но я доволен результатом и игрой. Мы это заслужили. Мы хотели донести это послание до зрителей. В первые 30 минут мы прекрасно справились с задачей на поле.

    В эпизоде с пропущенным голом мы выключились. Не было необходимости пропускать этот гол.

    Мы идем в правильном направлении, но нам еще нужно сделать несколько шагов. Это будет хороший проект с хорошей командой.

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    • Не обращаю внимания на шумиху вокруг команды. Они привыкли к этому. В "Аяксе" было то же самое, но там меньше страна, меньше людей», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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