Почеттино: Нам приходится очень и очень непросто из-за отсутствия многих игроков стартового состава

Главный тренервысказался о том, как отсутствие большого количества футболистов основного состава влияет на игру команды.

«Мы ни в коем случае не собираемся отказываться от тех идей, о которых говорили в начале сезона. Мы продолжаем развитие нашего глобального проекта.

Хотя иногда команде иногда приходится очень и очень непросто из-за отсутствия многих игроков стартового состава», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в стартовом составе «Челси» отсутствуют такие игроки, как: Уэсли Фофана, Бенджамин Чилуэлл, Трево Чалоба, Мало Гюсто, Ромео Лавиа, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку.

«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 15-и туров.