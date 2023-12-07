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    Дубль Мактоминея принес «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Челси»

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле оказался сильнее «Челси» со счетом 2:1.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    На дубль Скотта Мактоминея гости ответили точным ударом Коула Палмера.

    Отметим, что Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в самом начале поединка не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Челси 2:1
    Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (19'), 1:1 Коул Палмер (45'), 2:1 Скотт МакТоминай (69') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф (Серхио Регилон, 46'), Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Антони, Расмус Хёйлунн (Маркус Рашфорд, 84') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья (Рис Джеймс, 46'), Коул Палмер, Рахим Стерлинг, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Михаил Мудрик (Армандо Броя, 77') Предупреждения: Люк Шоу (15'), Алехандро Гарначо (22'), Диогу Далот (82')

    Календарь и таблица АПЛ

    Заработанные три очка позволили «Манчестер Юнайтед» набрать 27 пунктов и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Челси» 19 баллов и десятая строчка.

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