«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиина своем поле оказался сильнеесо счетом 2:1.

На дубль Скотта Мактоминея гости ответили точным ударом Коула Палмера.

Отметим, что Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в самом начале поединка не смог реализовать пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Челси 2:1 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (19'), 1:1 Коул Палмер (45'), 2:1 Скотт МакТоминай (69') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф (Серхио Регилон, 46'), Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Антони, Расмус Хёйлунн (Маркус Рашфорд, 84') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья (Рис Джеймс, 46'), Коул Палмер, Рахим Стерлинг, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Михаил Мудрик (Армандо Броя, 77') Предупреждения: Люк Шоу (15'), Алехандро Гарначо (22'), Диогу Далот (82')

Календарь и таблица АПЛ

Заработанные три очка позволили «Манчестер Юнайтед» набрать 27 пунктов и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Челси» 19 баллов и десятая строчка.