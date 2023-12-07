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    Губерниев отреагировал на дисквалификацию Абаскаля

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    Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 3 матча, один из которых — условно.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Карпину досталась дисквалификация 1+1, Абаскалю — 2+1. Мне кажется, что тренерам все равно дают шанс "загладить, искупить", вспоминая бессмертную фразу Андрея Миронова из фильма Марка Захарова. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против "Спартака", потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и все», — сказал Губерниев «СЭ».

    Из-за дисквалификации Абаскаль пропустит матчи с «Крыльями Советов» и «Зенитом».

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