Ферран Торрес хочет покинуть «Барселону»

Атакующий полузащитникможет покинутьуже в следующем месяце.

По информации AS, Ферран недоволен своим положением в каталонском клубе.

Источник утверждает, что игрока не устраивает второстепенная роль в команде. При этом он понимает, что ситуация вряд ли изменится в связи с тем, что вскоре к команде присоединится бразильский нападающий Витор Роке.

Также отмечается, что в последнее время отношения между агентом игрока и руководством «Барсы» не такие хорошие, как раньше.

Торрес провел в текущем чемпионате Испании 14 матчей и забил три гола.

Transfermarkt оценивает стоимость Торреса в 35 миллионов евро.