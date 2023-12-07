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    Ферран Торрес хочет покинуть «Барселону»

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    Атакующий полузащитник Ферран Торрес может покинуть «Барселону» уже в следующем месяце.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    По информации AS, Ферран недоволен своим положением в каталонском клубе.

    Источник утверждает, что игрока не устраивает второстепенная роль в команде. При этом он понимает, что ситуация вряд ли изменится в связи с тем, что вскоре к команде присоединится бразильский нападающий Витор Роке.

    Также отмечается, что в последнее время отношения между агентом игрока и руководством «Барсы» не такие хорошие, как раньше.

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    • Торрес провел в текущем чемпионате Испании 14 матчей и забил три гола.

    Transfermarkt оценивает стоимость Торреса в 35 миллионов евро.

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