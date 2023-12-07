Чистяков: «Краснодар» — самый серьезный соперник «Зенита»

Футболист «Зенита»оценил игру «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Как оценю прошедшую часть сезона? Скажу коротко: неплохо, но могли лучше. Нам не хватает очков в первую очередь. Наверное, не хватает стабильности. Хотелось бы побольше побед.

В этом году "Краснодар" — самый серьёзный наш соперник, также отмечу ЦСКА и "Динамо". "Спартак" тоже рассматриваю как конкурента», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 17 туров РПЛ находится на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.