Чистяков: «Краснодар» — самый серьезный соперник «Зенита»

Дмитрий Чистяков Фото: globallookpress.com
«Как оценю прошедшую часть сезона? Скажу коротко: неплохо, но могли лучше. Нам не хватает очков в первую очередь. Наверное, не хватает стабильности. Хотелось бы побольше побед.
В этом году "Краснодар" — самый серьёзный наш соперник, также отмечу ЦСКА и "Динамо". "Спартак" тоже рассматриваю как конкурента», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
«Зенит» после 17 туров РПЛ находится на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.