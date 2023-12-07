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    Чистяков: «Краснодар» — самый серьезный соперник «Зенита»

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    Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил игру «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Как оценю прошедшую часть сезона? Скажу коротко: неплохо, но могли лучше. Нам не хватает очков в первую очередь. Наверное, не хватает стабильности. Хотелось бы побольше побед.

    В этом году "Краснодар" — самый серьёзный наш соперник, также отмечу ЦСКА и "Динамо". "Спартак" тоже рассматриваю как конкурента», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 17 туров РПЛ находится на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

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