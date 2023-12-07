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    Амрабат: Я никогда не скажу «нет» тренеру, который нуждается во мне

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал о своих дебютных матчах за «красных дьяволов».

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    «Я счастлив, потому что мы выиграли очень важный матч (с "Челси" в 15-м туре АПЛ). Это нормально, что мой старт был непростым. Я не люблю оправдываться, но у меня не было предсезонной подготовки, так что, думаю, это было бы сложно для любого игрока.

    Обычно вам нужно какое-то время на адаптацию. Но времени не было. Команда нуждалась во мне, так что мне пришлось сразу взяться за дело. Я боец, я никогда не скажу "нет" тренеру, который нуждается во мне», — приводит слова Амрабата издание Manchester Evening News.

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