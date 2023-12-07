Амрабат: Я никогда не скажу «нет» тренеру, который нуждается во мне

Полузащитникрассказал о своих дебютных матчах за «красных дьяволов».

«Я счастлив, потому что мы выиграли очень важный матч (с "Челси" в 15-м туре АПЛ). Это нормально, что мой старт был непростым. Я не люблю оправдываться, но у меня не было предсезонной подготовки, так что, думаю, это было бы сложно для любого игрока.

Обычно вам нужно какое-то время на адаптацию. Но времени не было. Команда нуждалась во мне, так что мне пришлось сразу взяться за дело. Я боец, я никогда не скажу "нет" тренеру, который нуждается во мне», — приводит слова Амрабата издание Manchester Evening News.



В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал 4 желтые карточки.