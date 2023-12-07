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    Президент РПЛ: Мы придем к тому, что рефери станут давать комментарии

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    Президент РПЛ Александр Алаев считает, что арбитры должны объяснять свои решения.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Я обещал не комментировать действия арбитров до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество их работы, отвечу. Не один раз я эту тему поднимал.

    Абсолютно уверен, мы придем к тому, что рефери станут более открытыми, станут давать комментарии на те или иные темы. Чем раньше мы это сделаем — тем лучше.

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    • Конечно же, судьи — такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И всем интересно мнение арбитров по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практика. Но то, что я вижу из мирового опыта, в том числе в АПЛ, Серии А, все идут к тому, что в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решения. Особенно это касается Англии.

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    А мы немножко, может быть, консервативны, уж слишком придерживаемся устоявшихся правил», — сказал Алаев «Известиям».

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