ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • 18:04
    • «Сибирь» победила «Барыс», прервав 4-матчевую серию поражений
    Все новости спорта

    Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о словах президента армейцев Евгения Гинера.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    До этого функционер выразил мнение, что Акинфеев «переплюнул» Рината Дасаева и Льва Яшина.

    «Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах — Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым.

    Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать своё дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моём воспитании сравнивать себя с ними.

    Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», — сказал Акинфеев «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Тоттенхэм» к победам?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сдержит ли «Эвертон» «Ньюкасла»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Локомотив» добьется успеха в домашней игре с «Ак Барсом»
  • «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры