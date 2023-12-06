Тикнизян высказался о возможном переходе Марадишвили в «Пари НН»

Защитник московскоговысказался о переходе партнёра по команде

«Он мой лучший друг, я очень сильно ему доверяю. Если там ему гарантируют игровую практику, хотя понятное дело, что её обычно не гарантируют… Если ему скажут, что при хороших тренировках он будет играть, то надо идти за этой игровой практикой. Я хочу видеть друга счастливым, для него очень важно играть и получать эти эмоции от футбола.

Если здесь не получается в силу конкуренции и тренерского видения, то почему бы и нет. Я не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».