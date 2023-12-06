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    Тен Хаг: Планируются ли приобретения в январе? Я так не думаю

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о планах на предстоящее зимнее трансферное окно.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Планируются ли приобретения в январе? Я так не думаю. Если они и будут, то это должны быть игроки, которые могут усилить команду. Таков подход "Юнайтед".

    Мы должны искать возможности для улучшения состава, чтобы они были осуществимы с финансовой точки зрения и соответствовали финансовому fair play. Но если реально смотреть на вещи, но в большинстве случаев зимой вы не найдете лучших игроков. Настоящие топ-футболисты не покидают клубы в зимнее время. Переходят только те, кто разочарованы командой, травмированы, не подходят нынешнему клубу или что-то в таком духе», — цитирует тен Хага The Athletic.

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