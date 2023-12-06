Тен Хаг: Планируются ли приобретения в январе? Я так не думаю

Главный тренерответил на вопрос о планах на предстоящее зимнее трансферное окно.

«Планируются ли приобретения в январе? Я так не думаю. Если они и будут, то это должны быть игроки, которые могут усилить команду. Таков подход "Юнайтед".

Мы должны искать возможности для улучшения состава, чтобы они были осуществимы с финансовой точки зрения и соответствовали финансовому fair play. Но если реально смотреть на вещи, но в большинстве случаев зимой вы не найдете лучших игроков. Настоящие топ-футболисты не покидают клубы в зимнее время. Переходят только те, кто разочарованы командой, травмированы, не подходят нынешнему клубу или что-то в таком духе», — цитирует тен Хага The Athletic.