ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
  • 13:04
    • «Реал» приготовил новое контрактное предложение для Мбаппе
  • 12:52
    • Президент РПЛ: Есть вопросы по регламенту, нужны определенные изменения
    Все новости спорта

    В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном подписании Сутормина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Зенит РПЛ Футбол России
    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о желании клуба подписать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    Сообщалось, что «Динамо» входит в число клубов, которые хотят приобрести Сутормина во время зимней паузы в чемпионате России.

    Позже главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему нравится игра 29-летнего футболиста.

    «Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.

    Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.

  • Трансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
  • Возможный отъезд из России Тикнизяна и Промеса, возвращение Миранчука, будущее Киммиха, борьба за Дугласа Луиса
  • 04/12/2023

    • В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико Асторга — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бартель — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры