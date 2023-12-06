В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном подписании Сутормина

Член совета директоров «Динамо»прокомментировал информацию о желании клуба подписать полузащитника «Зенита»

Сообщалось, что «Динамо» входит в число клубов, которые хотят приобрести Сутормина во время зимней паузы в чемпионате России.

Позже главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему нравится игра 29-летнего футболиста.

«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.

Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.

В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.