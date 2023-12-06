В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном подписании Сутормина

Алексей Сутормин Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что «Динамо» входит в число клубов, которые хотят приобрести Сутормина во время зимней паузы в чемпионате России.
Позже главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему нравится игра 29-летнего футболиста.
«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.
Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.
В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.