ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» Вирц, Бонифасе и другие звезды «Байера», делающие команду Хаби Алонсо претендентом на титул Бундеслиги
  • 21:53
    • Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч АПЛ с «Шеффилдом»
  • 21:16
    • 12 российских теннисисток попали в заявку Australian Open
  • 21:05
    • Семь россиян включены в заявку мужского Australian Open
  • 18:49
    • Официально: Ковальчук стал игроком «Спартака»
  • 17:37
    • «Зенит» намерен сохранить ключевых легионеров команды
    Все новости спорта

    Манчестер Юнайтед — Челси смотреть онлайн

    06.12.2023 в 23:15 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Манчестер Юнайтед — Челси

    Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:15 06.12.2023 Манчестер Юнайтед и Челси начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Манчестер Юнайтед — Челси

    Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Челси 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Календарь и таблица АПЛ

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Манчестер ЮнайтедЧелси доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Челси.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 06.12.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Испанский клуб добьется успеха в перенесенном матче Лиги Европы
  • «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вильярреал — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры