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    Каррагер жестко отреагировал на критику со стороны Гвардиолы

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    Гвардиола ранее признался, что ему не нравятся комментарии Каррагера, добавив, что экс-защитник «Ливерпуля» никогда не выигрывал чемпионат Англии.

    «Наверное, я бы выиграл один раз, если бы "Ливерпуль" принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

    На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье», — написал Каррагер в соцсетях.

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  • 08/02/2023

    • В начале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

    Ранее стало известно, когда АПЛ начнет рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

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