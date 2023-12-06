Каррагер жестко отреагировал на критику со стороны Гвардиолы

Бывший защитник «Ливерпуля»отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Сити»

Гвардиола ранее признался, что ему не нравятся комментарии Каррагера, добавив, что экс-защитник «Ливерпуля» никогда не выигрывал чемпионат Англии.

«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы "Ливерпуль" принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье», — написал Каррагер в соцсетях.

В начале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

Ранее стало известно, когда АПЛ начнет рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».