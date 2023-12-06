Бояринцев: В детстве мы по несколько часов подряд играли на коробках в футбол в минус 25 и все было нормально

Бывший капитанвысказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.

«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в свое время начинали и закачивали сезон на "кислых" полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку — и вперед, показывать искрометный футбол.

В детстве все мы по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25. И все было нормально», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Матчи 18‑го тура РПЛ состоятся 8–10 декабря. В Москве на играх «Локомотива» и «Спартака» ожидается мороз до 15 градусов.