Акинфеев: В первый день в основе ЦСКА боялся выйти из номера

Голкипер ЦСКАвспомнил, как проходили его первые дни после перевода в основной состав красно-синих.

Валерий Газзаев впервые привлек Акинфеева к тренировкам с первой командой в 2002 году. Вратарю тогда было 16 лет.

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: "Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу". Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты. Он сказал: 'Ну что, молодой, готов?' Я говорю: 'Валерий Георгиевич, готов'. Все. Наш разговор прошел так.

Я, конечно, не выходил из номера — боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Гусев, все там ходят, ну как? Шкета какого-то привезли», — цитирует Акинфеева «СЭ».