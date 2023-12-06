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    Абаскаль поделился мнением об игре в непростых погодных условиях

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в снегопад и мороз.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок.

    Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с "Локомотивом" при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Абаскаля.

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    • Напомним, что «красно-белые» сыграют с «Крыльями Советов» 9-го декабря в рамках 18-го тура РПЛ. В этот день ожидается снижение температуры до минус 16 градусов.

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