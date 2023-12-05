Таранов: Первая строчка создает давление на «Краснодар»

Бывший футболиствыразил мнение, что первое место в таблице РПЛ создает дополнительное давление на «Краснодар».

В ближайшей встрече «быки» сыграют с ЦСКА.

«ЦСКА сейчас набрал хорошую форму. "Краснодар" будет играть дома, поэтому некое преимущество у них должно быть. Но ЦСКА очень неудобный соперник для "Краснодара". Тяжело сделать однозначный прогноз. Думаю, будет много забитых голов.

Первая строчка создаёт давление на "Краснодар", потому что у них больше молодых ребят. Ещё нет такого опыта и уверенности держать за собой лидерство. При этом можно сказать, что у "Краснодара" есть неплохой сплав между молодостью и опытом. В этом году интересный чемпионат. "Зенит" тоже теряет очки.

Будет ещё интереснее после зимней паузы. В матче с ЦСКА, думаю, "Краснодар" сыграет вничью. Мне кажется, после заснеженной Москвы для ЦСКА будет за счастье поиграть на хорошем поле в тёплую погоду», — сказал Таранов «Чемпионату».