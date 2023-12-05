Шалимов: Тюкавин грамотно открывается во всех ситуациях

Известный тренероценил игру нападающего «Динамо»в матче против «Рубина» (1:0) в 17 туре РПЛ.

Тюкавин в этой игре стал автором единственного гола.

«Комбинацию здорово отыграли, ну и Тюкавин как нападающий, который грамотно открывается во всех ситуациях, здесь правильно прошел между двумя центральными защитниками.

Тюкавин — игрок, обладающий терпением, мастерством. Позиция была очень сложная, но он с этим справляется. У него был сложный период, когда он не забивал. Приятно, что сейчас у него все хорошо», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.