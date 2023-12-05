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    Шалимов: Тюкавин грамотно открывается во всех ситуациях

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    Известный тренер Игорь Шалимов оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче против «Рубина» (1:0) в 17 туре РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Тюкавин в этой игре стал автором единственного гола.

    «Комбинацию здорово отыграли, ну и Тюкавин как нападающий, который грамотно открывается во всех ситуациях, здесь правильно прошел между двумя центральными защитниками.

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    • Тюкавин — игрок, обладающий терпением, мастерством. Позиция была очень сложная, но он с этим справляется. У него был сложный период, когда он не забивал. Приятно, что сейчас у него все хорошо», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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