Шалимов: Тюкавин грамотно открывается во всех ситуациях

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Тюкавин в этой игре стал автором единственного гола.
«Комбинацию здорово отыграли, ну и Тюкавин как нападающий, который грамотно открывается во всех ситуациях, здесь правильно прошел между двумя центральными защитниками.
Тюкавин — игрок, обладающий терпением, мастерством. Позиция была очень сложная, но он с этим справляется. У него был сложный период, когда он не забивал. Приятно, что сейчас у него все хорошо», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.